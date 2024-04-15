Жодних шансів перед Ізраїлем: яким є слабке місце іранської армії

Британське видання The Daily Mail опублікувало інфографіку зіставлення ізраїльської та іранської армії, на якій видно, що Ізраїль поступається Ірану. Однак такі дані не відповідають реальності.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, журналіст порталу "Деталі" Роман Янушевський, зауваживши, що Іран не зможе вести повномасштабні військові дії. Він додав, що Ізраїль є у вигідній ситуації, аби послабити ворога.

Дивіться також Ізраїль витратив на відбиття атаки Ірану понад 1 мільярд доларів

Слабке місце Ірану

Коли дивитись на цифри інфографіки, за словами Янушевського, здається, що іранська армія сильніша та має набагато більше військовослужбовців. Однак Іран не воював вже з 1988 року, в той час, коли армія Ізраїлю постійно перебуває у війнах.

На думку політолога, іранська розвідка сильна, але армія є сильною лише в окремих моментах, наприклад, що стосується виготовлення дронів та ракет. Однак, якщо мовиться про повномасштабну війну, то в іранської армії немає ніяких шансів. Особливо, якщо говорити про лінію фронту та коаліцію.

Це було дуже сміливе та необачне рішення завдати удару по Ізраїлю,

– підкреслив Янушевський.

Шанс Ізраїлю

За словами політолога, в прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу є політичний інтерес в тому, щоб ця війна відбулась, адже він попереджав про іранську загрозу останні 20 років.

Другого шансу здійснити удар по об’єктах ядерної програми Ірану не буде,

– зауважив Янушевський.

Ізраїль відбив атаку Ірану: що відомо