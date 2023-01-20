Дипломатична поразка для Росії, – політолог про невизнання Іраном окупованих територій

Іран не визнає окуповані території України російськими. Це можна назвати дипломатичною поразкою Росії, у якої немає союзників.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. Загалом Іран, а також Сербія, раптово відмовились від Росії.

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Іран не обов'язково союзник Росії

Вігірінський розповів, що позиція Ірану є закономірною. Ми мислимо абсолютними категоріями. Якщо Іран постачає зброю, значить він союзник Росії. Це російський наратив про те, що Китай, Іран, КНДР їхні союзники. Навіть російські аналітики, які емігрували з Росії, писали, що не треба плутати військову співпрацю з союзом.

Такі дії, які були б пов'язані з визнанням суверенної території України такою, що анексована Росією, на міжнародному рівні йшли б усупереч з суспільними настроями, які є в самому Ірані. Отже, іранська влада не буде йти на загострення, принаймні в дипломатичній частині, конфронтацій,

– зазначив політолог.

Він додав, що вони не будуть розбурхувати ще більше внутрішню аудиторію, яка й без того має чимало претензій щодо внутрішньої політики.

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Військова співпраця це одне, а союз – інше

За словами політолога, військова техніка. ракети й шахіди – це окрема техніка. Постачання зворотнє штурмовиків і ракетних технологій – окрема тема, але не означає, що політично Іран підтримує анексію. У Китаю ж така позиція.

"Енергоносії – будь ласка, купуємо, хочете фінанси, щоб ваші приймали – приймаємо. Однак те, що ви робите на дипломатичному рівні, ми визнаємо статут ООН і не плануємо від нього відмовлятись від слова взагалі. Якщо хочете, можемо назвати це дипломатичною поразкою для Росії", – зауважив Вігірінський.

Як він зазначив, російські ЗМІ фактично не цитували й не обговорювали це питання, не влаштовували дипломатичний демарш Ірану. Тому одна справа це ліпити для своєї аудиторії, що вони не одні в цій війні з великими гегемоном, їх багато таких ображених, багато союзників.

Інша справа – це те, що союзники є виключно в економічній співпраці. До того ж такій, коли ти платиш значно більше, ніж ти міг би заплатити у випадку, якщо б ти не порушував статут ООН,

– наголосив політолог.

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