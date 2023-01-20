Дипломатична поразка для Росії, – політолог про невизнання Іраном окупованих територій
Іран не визнає окуповані території України російськими. Це можна назвати дипломатичною поразкою Росії, у якої немає союзників.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. Загалом Іран, а також Сербія, раптово відмовились від Росії.
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Іран не обов'язково союзник Росії
Вігірінський розповів, що позиція Ірану є закономірною. Ми мислимо абсолютними категоріями. Якщо Іран постачає зброю, значить він союзник Росії. Це російський наратив про те, що Китай, Іран, КНДР їхні союзники. Навіть російські аналітики, які емігрували з Росії, писали, що не треба плутати військову співпрацю з союзом.
Такі дії, які були б пов'язані з визнанням суверенної території України такою, що анексована Росією, на міжнародному рівні йшли б усупереч з суспільними настроями, які є в самому Ірані. Отже, іранська влада не буде йти на загострення, принаймні в дипломатичній частині, конфронтацій,
– зазначив політолог.
Він додав, що вони не будуть розбурхувати ще більше внутрішню аудиторію, яка й без того має чимало претензій щодо внутрішньої політики.
Вігірінський про невизнання Іраном окупованих територій: дивіться відео
Військова співпраця це одне, а союз – інше
За словами політолога, військова техніка. ракети й шахіди – це окрема техніка. Постачання зворотнє штурмовиків і ракетних технологій – окрема тема, але не означає, що політично Іран підтримує анексію. У Китаю ж така позиція.
"Енергоносії – будь ласка, купуємо, хочете фінанси, щоб ваші приймали – приймаємо. Однак те, що ви робите на дипломатичному рівні, ми визнаємо статут ООН і не плануємо від нього відмовлятись від слова взагалі. Якщо хочете, можемо назвати це дипломатичною поразкою для Росії", – зауважив Вігірінський.
Як він зазначив, російські ЗМІ фактично не цитували й не обговорювали це питання, не влаштовували дипломатичний демарш Ірану. Тому одна справа це ліпити для своєї аудиторії, що вони не одні в цій війні з великими гегемоном, їх багато таких ображених, багато союзників.
Інша справа – це те, що союзники є виключно в економічній співпраці. До того ж такій, коли ти платиш значно більше, ніж ти міг би заплатити у випадку, якщо б ти не порушував статут ООН,
– наголосив політолог.
Співпраця Росії з Іраном: останні новини
- Іран уже досить давно використовує криптовалюту для того, аби обходити санкційні обмеження. Схоже, що у Росії вирішили теж піти цим шляхом.
- Іран купує у Росії літаки Су-35, і перші винищувачі у країні очікують уже на початку наступного року. Зазначимо, що "початок наступного року" в Ірані наступить уже у березні 2023 року, адже за персидським календарем, за яким живуть у цій країні, Новий рік наступає в ніч з 21 на 22 березня.
- Іранські ракети мають інший принцип дії, аніж російські й саме тому є небезпечнішими. Наприклад, в іранської балістичної ракети "Zolfaghar" під час польоту бойова частина взагалі відокремлюється від розгінного блоку.