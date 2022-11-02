"Бавовну" ніхто не скасовував: у Повітряних силах розповіли, як боротися з іранськими ракетами

Іран продовжує постачати озброєння Росії. Нещодавно стало відомо про передачу росіянам іранських балістичних ракет.

В ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія стикнулася з певним дефіцитом балістичних ракет, а тому попросила Іран посприяти відповідним поставкам. Про це повідомляє 24 канал.

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Чим небезпечні балістичні ракети

Балістичні ракети несуть більшу загрозу, оскільки мають велику швидкість польоту. За словами Ігната, такий тип ракет є більш небезпечними за інші, якими Росія обстрілювала Україну, бо українські військові не мають ефективних засобів боротьби з ними.

Ігнат каже, що загроза є і вона не нова. Українські військові зіштовхнулися з більшою загрозою в перші дні війни, коли балістичні ракети "Іскандер-М" атакували Україну разом із "Точками У".

Як протидіяти іранським ракетам

Проти балістичних ракет, на жаль, немає в нас ефективного захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна, – пояснив Ігнат.

Він закликав українців дотримуватися сигналів повітряної тривоги та прислуховуватися до даних розвідки.

За словами речника, найкращий спосіб протидії – це знищувати ракети там, звідки їх запускають, тобто ідеться про дальність у 300 та 700 кілометрів. Але, як зазначив Ігнат, "бавовну" ніхто не скасовував.

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