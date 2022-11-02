"Бавовну" ніхто не скасовував: у Повітряних силах розповіли, як боротися з іранськими ракетами
Іран продовжує постачати озброєння Росії. Нещодавно стало відомо про передачу росіянам іранських балістичних ракет.
В ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія стикнулася з певним дефіцитом балістичних ракет, а тому попросила Іран посприяти відповідним поставкам. Про це повідомляє 24 канал.
До речі Іран передасть Росії загалом тисячу балістичних ракет та нових дронів, – CNN
Чим небезпечні балістичні ракети
Балістичні ракети несуть більшу загрозу, оскільки мають велику швидкість польоту. За словами Ігната, такий тип ракет є більш небезпечними за інші, якими Росія обстрілювала Україну, бо українські військові не мають ефективних засобів боротьби з ними.
Ігнат каже, що загроза є і вона не нова. Українські військові зіштовхнулися з більшою загрозою в перші дні війни, коли балістичні ракети "Іскандер-М" атакували Україну разом із "Точками У".
Як протидіяти іранським ракетам
Проти балістичних ракет, на жаль, немає в нас ефективного захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна, – пояснив Ігнат.
Він закликав українців дотримуватися сигналів повітряної тривоги та прислуховуватися до даних розвідки.
За словами речника, найкращий спосіб протидії – це знищувати ракети там, звідки їх запускають, тобто ідеться про дальність у 300 та 700 кілометрів. Але, як зазначив Ігнат, "бавовну" ніхто не скасовував.
Що відомо про постачання іранської зброї до Росії
- Інформація про те, що Іран надає Росії дрони-камікадзе, з'явилася ще влітку. У США попереджали, що Іран може поставити Росії ударні безпілотники. Згодом США підтвердили, що росіяни почали тренування з іранськими дронами. Вже тоді Іран та Росія заперечували співпрацю.
- Менеджер Укроборонпрому Олег Болдирєв розповів, що іранські шахіди – це не просто "літачки". Він зазначив, що насправді іранські безпілотники не є дешевою зброєю. Також вони не так просто зроблені, як багато хто думає.
- Українська розвідка 1 листопада повідомила, що Іран планує відправити в Росію понад 200 бойових дронів. Це може трапитись вже на початку листопада.
- Американське видання CNN повідомило, що Іран може передати Росії балістичні ракети. Така інформація могла з'явитися у ЗМІ за участі американських спецслужб.
- Також стало відомо, що Іран планує відправити в Росію понад 200 бойових дронів.
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