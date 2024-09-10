Росія отримала балістичні ракети від Ірану і може застосувати їх найближчими тижнями, – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив 10 вересня, що Іран передав свої балістичні ракети Росії. Тому найближчими тижнями цими ракетами російська армія може вдарити по Україні.

Журналісти The Washington Post також зазначили, що на пресконференції у Лондоні головний дипломат США наголосив, що нові санкції проти Тегерану за постачання нової зброї Росії – неминучі.

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У США підтвердили передачу Іраном балістики Росії

Блінкен зазначив, що нові санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет Росії оголосять пізніше 1- вересня. Ці торговельно-економічні обмеження також міститимуть заходи проти іранської державної авіакомпанії Iran Air.

Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок (передача балістики – 24 Канал) був би небезпечною ескалацією. Росія вже отримала партії цих ракет,

– підкреслив держсекретар США.

Головний американський дипломат наголосив, що Росія, швидше за все, використає ці постачання протягом декількох тижнів. Варто наголосити, що тільки цього тижня іранські офіційні особи заперечували, що вони відправляли нову зброю до Росії.

Відомо, що Іран постачає Москві ударні безпілотники типу "Шахед", однак раніше Тегеран утримувався від передачі більш сучасного озброєння. Ця стриманість, схоже, була реакцією на суворі попередження з боку Сполучених Штатів і європейських країн про потенційні суворі санкції у відповідь на подібні передавання озброєння.

До слова, МЗС України у жорсткій формі попередило Іран про можливі наслідки постачання балістичних ракет Росії. Там зазначили, що факт передачі матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.