Чому Іран зацікавлений у продажі Росії ракет і дронів: в ISW назвали причину

Тегеран міг передати Москві сотні балістичних ракет на початку січня. Аналітики пояснили, чому Іран зацікавлений у продажі зброї російським окупантам.

Так, продаж зброї Іраном Росії є частиною зусиль Тегерану щодо отримання доходу для підтримки своєї економіки, що погіршується. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

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Поглиблення відносин між Іраном та Росією

Аналітики раніше оцінювали, що Іран міг би отримати готівку від Росії в обмін на постачання ракет. Хакерська група Prana Network 4 лютого опублікувала документи, в яких стверджується, що окупанти платять Ірану приблизно 4,5 мільярда доларів на рік за імпорт "Шахедів".

В ISW припустили, що постачання Іраном цих ракетних систем нібито могло б покращити здатність Росії "проникати через українську ППО".

Кремлівський мілблогер 21 лютого заявив, що придбання іранських ракетних систем нібито дозволяє загарбникам вражати "віддалені українські цілі".

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що можливе придбання Росією балістичних ракет є серйозною загрозою для України.

Продаж зброї Іраном Росії є частиною зусиль Ірану отримати дохід для підтримки своєї економіки, що погіршується,

– наголосили в ISW.

Також додали, що цей російсько-іранський військовий "обмін" є частиною поглиблення відносин між двома державами. До речі, розширення цих зв'язків особливо прискорилося після того, як Іран почав надавати підтримку Росії для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Що цьому передувало

Напередодні іранські джерела повідомили Reuters, що Тегеран надав Росії сотні балістичних ракет малої дальності (SRBM) на початку січня. Так, три джерела заявили, що Іран надав агресору приблизно 400 ракет, зокрема, Fateh-110 і Zolfaghar.

Також джерела заявили, що Іран вже зробив щонайменше 4 поставки балістичних ракет до Росії після того, як країни уклали угоду про продаж ракет наприкінці 2023 року.

Один іранський чиновник сказав, що його держава продовжуватиме доставляти ракети окупантів, оскільки Ірану "дозволено експортувати зброю в будь-яку країну", яку забажає, враховуючи закінчення терміну дії ракетних обмежень ООН щодо Ірану в жовтні 2023 року відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2231.

Аналітики зазначили, що ця резолюція призупинила дію санкцій ООН, пов'язаних з ядерною зброєю. Окрім того, встановила дати припинення дії санкцій проти Ірану, пов'язаних із ракетами та іншими озброєннями.

До слова, 21 лютого пов'язаний з Кремлем російський мілблогер заявив, що Іран почав постачати Росії ракети на початку січня, після закінчення терміну дії обмежень ООН.

У коментаріпредставник ГУР Андрій Юсов зазначив, що дана інформація перевіряється та уточнюється.