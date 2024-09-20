Маємо проблеми, – ексглава ЦРУ сказав, чому США не змогли втримати Іран від передачі ракет Росії

США підтвердили інформацію про те, що Іран надав Росії балістичні ракети малої дальності, але в майбутньому країна-агресорка може отримати ракети більшої дальності. Тут варто звернути увагу на делікатність політики стримування США.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус, зауваживши, що зараз його країна зосереджена на стримуванні Ірану у розробці ядерної зброї. Також не варто забувати про вплив внутрішньої політики США в період виборів.

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Чому США не змогли втримати Іран від передачі ракет Росії

На думку колишнього директора ЦРУ, передачу Іраном балістичних ракет Росії назвати провалом США щодо стримування в усьому світі не можна.

Однак ми маємо проблеми зі стримуванням певних дій, де ми явно не маємо успіху,

– наголосив Петреус.

Колишній директор ЦРУ пояснив, що найбільшим зусиллям у стримуванні Ірану США є забезпечення того, щоб ця країна ніколи не зробила останнього кроку для збагачення урану до достатнього рівня, щоб створити ядерну зброю.

США попередили Іран, що якщо їхня країна це зробить, то США знищать іранську ядерну програму.

Коли я був директором ЦРУ, було публічно відомо, що ми розробили для цього план,

– зауважив Петреус.

Він додав, що у світі відбувається багато подій, не всі з яких можуть бути предметом великих зусиль зі стримування США. Зараз Білий дім готується запровадити додаткові санкції проти Ірану. Після виборів Україна побачить суттєві додаткові санкції, запроваджені проти Ірану.

"Зараз ми дозволяємо Ірану експортувати 1,5 мільйона барелів сирої нафти, інакше ціна на бензин піде вгору. Ви ніколи не можете забувати про вплив внутрішньої політики під час виборів у США", – зазначив колишній директор ЦРУ.

Зауважте! За повідомленням розвідки Британії, завдяки передачі Іраном Росії балістичних ракет Fath-360 країна-агресорка посилить свою здатність бити по прифронтових регіонах. Натомість свої ракети буде використовувати для дальніх ударів.