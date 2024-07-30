Іран попереджає про "серйозні наслідки" в разі будь-якого удару Ізраїлю по Лівану

Якщо Ізраїль атакує Ліван, то це матиме серйозні наслідки для країни.

Про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан під час телефонної розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном.

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Іран пригрозив Ізраїлю

Раніше ізраїльська влада звинуватила підтримуване Іраном ліванське угрупування "Хезболла" у ракетному обстрілі футбольного поля на Голанських висотах 27 липня. Тоді загинули 12 дітей та підлітків й Ізраїль пообіцяв завдати серйозної відповіді.

Будь-який можливий напад Ізраїлю на Ліван матиме серйозні наслідки для Ізраїлю,

– цитують Пезешкіяна іранські державні ЗМІ.

Президент Франції Еммануель Макрон розмовляв із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху 28 липня, оскільки Париж прагне запобігти ширшій ескалації між Ізраїлем і Хезболлою.

Після атаки на ізраїльське місто Мадждал-Шамс армія Ізраїлю за допомогою авіації завдала серії ударів по військових об'єктах "Хезболли" у Лівані. Обстріли були як глибоко в тил, так і на півдні країни поблизу кордону з Ізраїлем.