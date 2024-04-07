"Жодне посольство не є безпечним": Іран погрожує Ізраїлю за атаку на резиденцію в Сирії
7 квітня 2024, 20:34Читать новость на русском
Джерело:Sky News
Жодне з посольств Ізраїлю більше не є безпечним. Про це заявив іранський чиновник після ймовірного удару Ізраїлю по консульству Ірану в Дамаску.
Посадовець зазначив, що 28 ізраїльських посольств по всьому світу тимчасово зачинилися у п'ятницю. Додав, що зробили це через "страх".
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"Жодне посольство Ізраїлю не є безпечним"
Чиновник заявив, що ні одне посольство Ізраїлю більше не є безпечним після ймовірного удару по іранському консульству в Дамаску.
Ях'я Рахім Сафаві, радник верховного лідера, підкреслив, що напад є "порушенням міжнародних законів". Під час атаки 1 квітня були вбиті 7 членів революційної гвардії Ірану. Тегеран пообіцяв відплатити.
Що цьому передувало
- Ізраїль 1 квітня завдав удару по резиденції високопоставлених іранських військових у Сирії. Зокрема, посольстві Ірану і Дамаску.
- ЗМІ писали, що серед загиблих може бути іранський бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді – високопоставлений військовий діяч Корпусу вартових ісламської революції.
- В іранських ЗМІ зазначили, що пов'язана з посольством у Сирії резиденція була місцем проживання та відпочинку низки послів, радників і військових діячів Ірану та Лівану.
- Міноборони Сирії підтвердило удар по будівлі іранського консульства в Дамаску близько 17:00 за місцевим часом. За словами очевидців, від будівлі "залишилася лише хвіртка".
- Посол Ірану Хосейн Акбарі засудив дії Ізраїлю і заявив, що загинуло щонайменше 7 людей. Крім того, зазнали поранень двоє поліцейських, які охороняли будівлю.