Якщо санкції не подіють: у США зроблять все, щоб обмежити постачання Іраном дронів за кордон

Іран продовжує постачати Росії дрони-камікадзе, якими ворог атакує Україну. У США наголосили на тому, що всіляко унеможливлюватимуть передачу небезпечних БпЛА.

На цьому під час брифінгу наголосив представник Державного департаменту США Нед Прайс. Він зазначив, що держава намагатиметься мінімізувати ризики, пов'язані з можливими атаками дронами-камікадзе.

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Іран не зможе постачати дрони за кордон

За словами Прайса, у США візьмуть на озброєння всі наявні інструменти. З їхньою допомогою боротимуться з постачанням Іраном зброї за межі країни. Зокрема мовиться і про дрони-камікадзе, які Росія регулярно використовує для атаки України.

Нагадаємо, що раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про ефективність боротьби з іранськими дронами. За його словами, нашим військовим вдається знищувати 85% БпЛА з Ірану. Решта таки влучають, але не завжди у ціль. Як пізніше додала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, дрони падають у прибережну зону, а також на відкриту місцевість.

Нед Прайс також додав, що США не анонсуватимуть кроки. Водночас Вашингтон робитиме усе можливе, щоб протидіяти зловмисницькій діяльності Ірану. Мовиться як про ядерну програму країни, так і підтримку інших держав-терористів.

У нас є інструменти, які виходять за межі санкцій та інших економічних заходів, ми збираємося робити те, що зрештою в наших інтересах у справі протидії та перешкоджання потоку цих технологій з Ірану в країни та організації по всьому світу,

– підкреслив Прайс.

В ОП закликають партнерів допомогти

Напередодні радник глави ОП Михайло Подоляк звернувся до західних партнерів. Він закликав їх знищувати місця, де виробляють іранські дрони-камікадзе. Адже немає заводів – немає самих небезпечних БпЛА.

Зауважимо, що напередодні стало відомо про знищення Ізраїлем виробництва іранських дронів у Сирії. Як зазначив головний редактор Defence Express Олег Катков, мовиться не про мегазаводи на тисячі кілометрів. Це, за його словами, підпільні цехи. І Ізраїль б'є по них, щоб забезпечити оборону своєї держави. Але це грає на руку також Україні.

Цікаву знахідку виявили у збитому дроні Mohajer-6. Його розбирання дозволило виявити, що безпілотник літає завдяки австрійському двигуну. У ГУР МО приголомшили іншою заявою. Як з'ясувалося, цей БпЛА має ще й український компонент. Але його не називають.

Водночас весь світ продовжує доводити причетність Ірану до атаки цивільної та критичної інфраструктури України. Так, президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ під час свого візиту до США продемонстрував докази. Він надав світлини, які свідчать про те, що по нашій державі б'ють саме з БпЛА, виготовлених в Ірані. Герцоґ додав, що у нього є й інші докази, які він надасть за потреби.

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