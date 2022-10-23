Я не довіряю керівництву Ірану через брехню на всіх рівнях, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що першочергово слід захищатися від брехні, яку розповсюджують ті чи інші люди. За словами глави держави, він не довіряє керівництву Ірану.

Зеленський зауважив, що Україну та Канаду поєднують не лише дружні стосунки, а й трагічні моменти.

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Зеленський заявив, що не довіряє іранському керівництву

Глава держави наголосив, що він особисто не довіряє керівництву Ірану. Мовиться саме про уряд, а не іранський народ.

Чому. Є трагедія, ви пам'ятаєте, збиття літака українських авіаліній, коли іранська ракета збила. Там було багато, дуже багато громадян Канади. Після цього іранське керівництво сказало: "Це не ми",

– розповів президент.

Він додав, що Україна, Канада та партнери знайшли всі деталі, які точно вказували на причетність Ірану, попри те, що його влада хотіла заховати ці докази. Після цього там заявили, що удар був випадковим та пообіцяли відшкодування сім'ям загиблих.

"І це вони говорили на рівні лідера. Я розмовляв з лідером. Ми розмовляли телефоном. Мені здається, не один раз розмовляли, на різних рівнях. І що вони зробили? Вони не зробили нічого, нуль. Вони нічим не допомогли", – зауважив Зеленський

За його словами, телефонного дзвінка недостатньо, коли ти забираєш життя в когось. Хоча й грошей тоді недостатньо, однак це хоч щось.

"Це і є їхнє відношення. Це і є брехня, яку я пов'язую з їхнім керівництвом. Я не боюсь про це говорити зараз" – зазначив глава держави,

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Іран не зізнається, що постачає дрони-камікадзе Росії

Зеленський розповів, що Україна отримувала інформацію від розвідок та урядів багатьох країн про те, що Іран продає Росії свої дрони-камікадзе, ракети тощо.

У нас не було доказів, тому що Іран всюди говорив: "Це не так, це провокація. Від різних боків хочуть, щоб ми з вами не мали нормальних дипломатичних відносин. Ми нічого не продавали Росії. Ми не продавали їм зброю",

– зазначив глава держави.

Президент додав, що з Іраном говорили багато разів – на рівні послів, керівництва держави, МЗС. Усі вони все публічно заперечували.

"І ми зараз бачимо сотні ударів по Україні, по столиці, по цивільній інфраструктурі, по школах, біля університетів, по університету, і вимкнення нашої енергетики, теплогенерації. Просто для того, щоб люди не пережили цю зиму. Вбивають людей або голодом, що було на морі, блокування, або холодом, те, що вони зараз роблять", – зазначив Зеленський.

Саме тому президент вважає, що не можна говорити про якусь довіру до Ірану.

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