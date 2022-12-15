Росія впритул підійшла до ракетних дуелей з Україною: хто вийде з них переможцем

Російські судна ходять Каспійським морем до Ірану і назад, як щури. Тому що таяться, регулярно вимикають транспондери – це супутникові пристрої, які фіксують розташування корабля, його курс, швидкість та інше.

Іранське "і нашим, і вашим"

Якщо хочуть сховатися, отже, займаються чимось непристойним. Півбіди, якщо йдеться про контрабандний експорт російської нафти через налагоджені Іраном тіньові схеми. Але є підстави припускати, що таким чином в недоімперію завозять іранські дрони-камікадзе і балістичні ракети.

Актуальне Захід поставив Росію "на розтяжку", і в Кремлі це добре зрозуміли

При цьому західні експерти переконані, що Іран не ризикне постачати далекобійні ракети "Зольфагар", а обмежиться експортним варіантом ракети "Фатех 110" з дальністю 250 кілометрів. Тут необхідне пояснення.

Ще за Союзу Горбачов та Рейган підписали угоду про скорочення ракет середньої та малої дальності – тих, що летять понад 500 кілометрів. Путінська Росія, зрозуміло, із цієї угоди вийшла. Але Штати все одно продовжують відстежувати, щоб ніхто такими ракетами по світу не торгував. І ось Іран не хоче підставлятися зовсім явно, тому начебто має обмежуватися "Фатехами".

Варте уваги Зелене світло для ПРО Patriot: коли Україна отримає "замок" для свого неба

Чому рахунок – за Україною

Але балістична ракета на 250 кілометрів із напівтонною боєголовкою – теж немало. Відповідно, у нас одразу ж з'являться ракети ATACMS, про які ми стільки натякаємо партнерам. І тоді почнуться ті ракетні дуелі, які я анонсував: недоімперія продовжить бити по нашій критичній інфраструктурі, ми знищуватимемо стартові позиції ворожих ракет.

У цьому протистоянні я ставлю на наших. По-перше, американські ракети далекобійніші і точніші. По-друге, наші ракетники вже чудово освоїли "Хаймарси", перехід на ATACMS для них не складе жодної складності. Цих переваг у окупантів немає.

А якщо недоімперія ризикне залучити для обслуговування ракет іранських фахівців, це означатиме фактичний вступ Ірану у війну на боці Росії. І тоді перед нашими союзниками автоматично постане питання про знищення військових виробництв на території Ірану. Ізраїль і Саудівська Аравія, до речі, давно приміряються до цих виробництв.