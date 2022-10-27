Є інформація, що США та Іран домовились продовжити перемовини, – історик про відносини цих країн

Іран – це не тільки альтернативна країна для постачання нафти у Європу, а й країна, яка найближчим часом може мати ядерну бомбу. Саме тому, з'явилася інформація, що США не відмовилися від перемовин з Іраном.

Про це 24 каналу розповів політичний аналітик та історик (США) Армен Чібухчян. Він також зазначив, що зараз просочилася інформація, що США та Іран домовилися продовжувати перемовини і паралельно з цією інформацією, міністр оборони Ірану відхрестився від поставок зброї до Росії.

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За словами аналітика, зміна риторики Ірану свідчить про те, що Іран постачає дрони Росії та шантажує Захід, аби отримати комфортні переговорні позиції та досягти бажаних поступок.

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Коли ми говоримо, що Захід дуже добре розуміє – якщо не підтримає Україну, то може отримати війну у Тайвані чи війну між двома Кореями, то західні країни також отримають Іран із ядерною зброєю,

– каже Армен Чібухчян.

У Ірані зрозуміють, що сучасна архітектура світу розвалюється. Зараз дуже небезпечна ситуація, тому на думку Чібухчяна – США намагається домовлятися на своїх умовах, а Іран – на своїх.

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