Схоже, співпраця Росії та Ірану ще буде розширюватися, – генерал-лейтенант ЗСУ

Останній тиждень росіяни знову почали атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. ЗМІ повідомляють про те, що це можуть бути дрони вже з нової партії, а партнерство між Росією та Іраном може розширюватися – Росія може постачати озброєння Ірану в обмін на безпілотники.

Оскільки запас з першого замовлення на дрони-шахіди, яке Росія робила в Ірану, був майже вичерпаний, а обстріли з використанням цих БпЛА продовжуються, то й справді можна зробити висновок, що співробітництво цих двох терористичних країн посилюється. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Ігор Романенко.

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Що Росія може передати в обмін на дрони і ракети

За його словами, дійсно є перспектива розширення, якого дуже прагнула Росія, оскільки в неї закінчуються й балістичні ракети, проти яких Україна не має ефективної зброї. А Іран, скоріш за все, після передачі технологій та документації Росією поставив це озброєння на промислове виробництво. Тож зараз є можливість постачання Росії іранських балістичних ракет малої і середньої дальності.

Вони вже можуть забезпечувати ракети дальністю до 300 та 700 кілометрів, але, за даними розвідки, іранці отримали документацію для виробництва ракет дальністю до 1500 кілометрів, тобто значно потужнішої зброї.

Романенко зауважив, що Україна та її союзники, особливо американці, намагаються завадити цьому і не допустити таких поставок. Однак так само Іран та Росія шукають шляхи просування озброєння.

Росіяни ж в обмін на поставки з Ірану можуть надати авіацію, засоби протиповітряної оборони та інше. Крім того, вони передали іранцям і зразки західного озброєння – NLAW, Javelin, Stinger, аби вони могли скопіювати їх чи створити засоби ефективної протидії.

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Україна потребує Patriot

Генерал-лейтенант наголосив, що у будь-якому випадку ці події небезпечні для України, відтак нам потрібно зміцнювати нашу ППО за цими напрямами. На його думку, потрібно показувати союзникам, що нам потрібні не просто ЗРК для знищення аеродинамічних цілей – літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та безпілотників, а й інші види озброєння з протиракетними можливостями – такі як Patriot, хоч і держав, які виробляють подібні комплекси, обмаль.

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