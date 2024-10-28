Іран ще не надав Росії ракети, але перемовини про це тривають, – Зеленський

Іран, як один із найпалкіших союзників Росії, планує передати Москві ракети для атак по Україні. Наразі з цього приводу тривають перемовини.

Про це на пресконференції з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа заявив президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

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Зеленський висловився про надання ракет Росії від Ірану

Вони (Іран і Росія – 24 Канал) ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надати Росії. За наявною в нас інформацією, поки що вони ракет не надали, але вони про це говорять і це для нас привід непокоїтися,

– заявив український президент.

Зеленський також нагадав, що Іран надає Росії ударні дрони типу "Шахед". Тегеран навіть надав ліцензію на їхнє виробництво на території країни-агресорки.