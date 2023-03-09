Україна – бойова "лабораторія" для іранської зброї, – Пентагон

Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї за межами Близького Сходу. Зокрема, Ірану на руку, що Росія використовує його зброю у війні.

Високопоставлений представник міністерства оборони США заявив, що Іран, по суті, випробовує свою зброю за допомогою війни в Україні.

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У США стурбовані співпрацею Ірану з Росією

Невдовзі міністр оборони США Ллойд Остін приїде до Ізраїлю. Сторони обговорюватимуть ірано-російську військову співпрацю. Один із високопоставлених чиновників американського оборонного відомства зауважив, що Іран, по суті, руками росіян використовує Україну як "випробувальний майданчик" для своєї зброї.

Усі мають бути готові до того, як виглядатимуть сценарії погроз, коли Іран візьме тактику, методи та процедури, які він вивчив в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут (на Близькому Сході – 24 Канал),

– сказав чиновник.

При цьому він додав, що Росія готова передати Ірану свої передові технології, аби лиш отримати від нього нову партію "смертоносної допомоги".

Що відомо про співпрацю Ірану з Росією