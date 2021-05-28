Іран так і не назвав підозрюваних у збитті літака МАУ, – МЗС

Тегеран повідомив, що причиною збиття літака МАУ у січні 2020 року стала людська помилка. Проте, кажуть в МЗС України, досі іранська сторона не оприлюднила навіть імен підозрюваних.

Також Україна досі не знає, що саме інкримінують фігурантам справи про авіатрощу. Хоча раніше таку інформацію іранська сторона обіцяла надати. Про це повідомив заступник глави МЗС України Євген Єнін.

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Україна не має навіть мінімальної інформації щодо фігурантів справи

Офіційний Київ досі має чимало запитань до технічного звіту, який Тегеран оприлюднив у лютому 2021 року.

Ми до цього часу не маємо навіть мінімальної інформації щодо кваліфікацій, які інкримінуються підозрюваним чи обвинуваченим в іранському кримінальному провадженні. Тим більше, ми навіть не маємо банально навіть їхніх імен,

– наголосив Єнін.

Ірану не вдасться відкупитись компенсацією, – Єнін

Ці питання є принциповими не лише для України, а й для всіх країн, громадяни яких стали жертвами авіатрощі.Єнін наголосив, у Тегерана не вийде просто відкупитись грошовою компенсацією.

Ми йдемо в цьому переговорному процесі не самі, а в форматі широкої переговорної коаліції. Ми в дуже гідній компанії, саме це забезпечить, зрештою, успіх переговорного процесу,

– додав Єнін.

Родичам жертв погрожували, – правозахисники

Зазначимо, що правозахисна організація Human Rights Watch повідомила, що Іран погрожував родичам жертв катастрофи. Іранці хотіли, аби близькі та рідні загиблих не спілкувались з іноземними ЗМІ.

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Коротко про збиття українського літака над Тегераном

Літак авіакомпанії МАУ збили 2 ракетами над Тегераном 8 січня 2020.

Загинули усі 176 осіб, які були на борту.

У звіті щодо автотрощі Іран назвав причиною людську помилку.

У лютому 2021 році Тегеран оприлюднив технічний звіт. МЗС України розкритикувало документ за численні неточності.

Канадський суд назвав трагедію у Тегерані терористичним актом.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу