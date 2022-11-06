Тегеран почав використовувати залежність Росії від іранських дронів, – ISW
Джерело:ISW
Росія потрапила у пастку купуючи в Ірану безпілотники – тепер Кремлю не залишається нічого, ніж коритись вимогам Тегерану.
Іран тому й зізнався, що хоче це використовувати
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що зізнання Ірану у постачанні дронів Росії – є прямим доказом цього.
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Зокрема, іранська влада вирішила використати потреби кремлівського режиму у дронах-камікадзе, щоб домогтися сприяння в реалізації своєї ядерної програми, яку блокують США та їх союзники.
В ISW зазначають, що Росія закуповує системи озброєнь іранського виробництва для вирішення проблеми спустошення свого арсеналу високоточних боєприпасів.
Прохання про допомогу в ядерній сфері та визнання постачання безпілотників – це два показники того, що офіційні особи Ірану, ймовірно, мають намір чіткіше визначити двосторонні відносини в галузі безпеки з Росією, у яких вони будуть рівноправними партнерами,
– йдеться у звіті ISW.
Аналітики прогнозують лише посилення співпраці між країнами
- Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 каналу, що Тегеран не відмовиться від військової співпраці з Москвою та продовжуватиме надавати нову номенклатуру озброєння.
- Ймовірно, за свою допомогу Іран отримує щось набагато більше, аніж просто гроші. Він також припускав, що Тегеран хоче отримати певні технології від країни-агресорки.
- Розвідка США вважає, що Тегеран попросив Москву допомогти з придбанням додаткових ядерних матеріалів і виготовленням ядерного палива.
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