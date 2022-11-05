Іран визнав, що постачав Росії дрони, – The Associated Press

Уряд Ірану 5 листопада нарешті визнав, що постачав Росії дрони. Однак це, мовляв, було ще початку повномасштабної війни.

Таку інформацію вперше підтвердив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан. Раніше іранські чиновники заперечували всі звинувачення.

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В Ірані "не бачать", що Росія використовує дрони в Україні

Ми передали Росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні,

– заявив міністр.

До речі, лише на початку цього тижня посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані назвав звинувачення "абсолютно необґрунтованими". Він наголосив, що Тегеран буцімто нейтральний у війні.

Визнавши постачання, глава МЗС Ірану зазначив, що його країна "не бачить" використання своїх безпілотників в Україні. Мовляв, якщо Київ має якісь документи, які це підтверджують, то повинен їх надати. Лише тоді Тегеран буде "не байдужим до цього питання".