Тут немає нічого дивного, – дослідник пояснив заяву міністра Ірану про Крим і Донбас

Заява міністра закордоних справ Ірану про те, що Крим і Донбас – це Україна – не дивні. Позиція Ірану в цьому питанні ніколи не змінювалась.

Про це 24 Каналу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан сказав, що Іран не визнає Крим і Донбас російськими.

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Заява Ірану не дивна

Семиволос зазначив, що міністерство закордонних справ Ірану не відійшло від традиційних заяв Тегерану. Вони завжди полягали в наступному:

З Ірану ніколи не лунали заяви про визнання окупованих українських територій російськими. Ні у 2014 році, ні у 2022 році.

Іранці спростовують свою участь у постачанні дронів. Якось вони проявили слабкість, незрозуміло чому, заявивши, що постачали дрони Росії ще до війни.

Іран сам має територіальні проблеми, де може посилитись сепаратистський рух, що призведе до розпаду Ірану.

Це курди, азербайджанці й белуджі. Ті національні спільноти Ірану, які зараз активно залучені у протести. Якщо ми говоримо про курдів і белуджі, вони подекуди ведуть збройну боротьбу проти іранського режиму. Зокрема, не лише за звільнення від ісламського режиму, а й посилення своєї автономності в рамках Ірану або за межами,

– зауважив директор Центру близькосхідних досліджень.

Семиволос пояснив заяву міністра Ірану про Крим і Донбас: дивіться відео

Неочікувана новина від Ірану

А ось для політтехнолога Бориса Тизенгаузена така заява – неочікувана новина. Адже вона вийшла на тлі теплих стосунків Тегерану й Москви. Тепер дипломатично Росія має викликати посла Ірану і вручити йому ноту протесту. Однак цього не буде, бо Росії потрібні дрони, ракети.

"Вийде Лавров або Пєсков, які скажуть, що так буває, так стається. Кілька днів тому сталось ще одне. Росіяни сербів також братами називають. А президент Сербії також сказав, що Сербія не визнає насильне входження Криму й Донбасу до складу Росії", – наголосив політтехнолог.

Він додав, що Росії тепер куди не подивись, усюди будуть стромляти ніж у спину. Це означає, що геополітична вага Росії у світі падає.

Тизенгаузен про заяву МЗС Ірану: дивіться відео

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