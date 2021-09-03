Іран забрав з Афганістану американську військову техніку, – ЗМІ

Військову техніку США нібито перевезли в Тегеран та передали владі Ірану. Раніше Штати надали машини афганським силам безпеки.

У мережі оприлюднили відео з колоною машин, у складі якої були автомобілі Humvees і "MRAP" – легкі броньовані машини, спеціально захищені від мін.

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Крім того, за повідомленням ЗМІ, іранці начебто заволоділи американськими танками.

Як Іран заволодів технікою

Наразі невідомо, як Іран зміг отримати техніку. Припускають, що афганські солдати втікали через кордон до Ірану, аби не здаватись талібам. Ймовірно, іранці надали їм прихисток, а натомість взяли собі машини.

Стосунки Ірану з Афганістаном та "Талібаном" називають суперечливими. США вважають, що Іран підтримав прихід до влади талібів. Зокрема, у Тегерані нібито навчали бойовиків використовувати придорожні вибухові пристрої.

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