Іран залякував родичів жертв авіатрощі літака МАУ, – правозахисники

Родичів загиблих в результаті авіакатастрофи літака МАУ над Тегераном залякували. Їх погрозами змушували не спілкуватись зі ЗМІ та стежили за ними.
Про це мовиться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch. Правозахисники поспілкувались з 31 родичем та людьми, близькими до них.
До теми Авіакатастрофа літака МАУ: МЗС Канади готується до перемовин з Іраном
Залякування підтвердили 16 родичів жертв авіатрощі
Одразу 16 членів родин жертв авіатрощі підтвердили, що отримували погрози, якими їх змушували не контактувати з представниками медіа. Також за тими, хто відвідував місця поховань, стежили.
Траплялись навіть випадки, коли іранські правоохоронці затримували родичів жертв на кілька годин – начебто для допитів.
Коротко про авіатрощу літака МАУ в Ірані:
- Іран збив двома ракетами літак МАУ 8 січня 2020 року. На борту було 176 людей, усі вони загинули.
- Лише у грудні 2020 року Тегеран оприлюднив офіційний звіт щодо трагедії. Основна причина – людська помилка. У січні – технічний звіт.
- МЗС України документ розкритикувало через неточності.
- Канадський суд назвав збиття літака терористичним актом.
Читайте також Іран навмисне приховував причину катастрофи МАУ: є нові докази