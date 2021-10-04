Іран заявив, що під час війни у Карабасі туди потрапили терористи: в Азербайджані відреагували
Джерело:МЗС Азербайджану
Азербайджан відреагував на заяви Ірану про присутність на азербайджано-іранському кордоні терористів. В Ірані вважають, що радикальні рухи туди потрапили під час звільнення Нагірного Карабаху.
Про появу терористів у Карабасі заявив міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір Абдуллахян в інтерв'ю. Дипломати Азербайджану заперечили його слова.
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"Азербайджан чуйний до питань ісламської солідарності"
За її словами, в цілому, існування на території Азербайджану будь-яких сил, зокрема терористів, не можуть бути предметом обговорень.
Ми не приймаємо твердження про присутність будь-яких третіх сил поблизу азербайджано-іранського кордону, провокаційних спробах цих сил, тому що ці заяви не мають під собою ніяких підстав,
– сказала представниця МЗС.
Вона зазначила, що Баку завжди проводив незалежну зовнішню політику, засновану на національних інтересах. У МЗС додали, що Азербайджан "дуже чуйно ставиться до питання ісламської солідарності".
Що сказав Іран про терористів
Раніше у МЗС Ірану заявили, що під час звільнення Карабаху ряд терористичних рухів проникли в регіон. Ізраїль за таких обставин начебто також намагається скористатися цією напруженістю.
За словами міністра, під час зіткнень в Карабасі Іран на політичному рівні заявляв про свої побоювання з приводу присутності Ізраїлю на території Азербайджану. Відтак Іран не потерпить присутності ізраїльських сил поблизу своїх кордонів.
Коротко про війну у Нагірному Карабасі
- Конфлікт Вірменії та Азербайджану щодо Нагірного Карабаху триває із кінця 80-их.
- Ситуація загострилася 27 вересня 2020 року. Активні бойові дії тривали 44 дні – до листопада.
- Перемир'я настало після підписання договору між президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном та посередником Володимиром Путіним.
- У Єревані цю угоду сприйняли як капітуляцію та обурилася діями влади.
- Сторони періодично звинувачують одна одну в порушенні перемир'я.
- Іран же веде свою війну із Ізраїлем через Сектор Гази, яка загострилася влітку 2021 року. Сторони випустили понад 4 тисячі ракет.