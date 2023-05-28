Тегеран цинічно звинуватив Зеленського в "антиіранській пропаганді"

Тегеран цинічно звинуватив Володимира Зеленського в нібито "антиіранській пропаганді". Зробили це після звернення Президента України до народу Ірану. Глава держави нагадав про воєнні злочини, які скоює агресор за допомогою "Шахедів" та запитав, для чого іранцям бути співучасниками російського терору.

У суботу, 27 травня, Тегеран звинуватив Зеленського в нібито "антиіранській пропаганді" в його заклику до Ірану припинити постачання безпілотників Росії. Відповідну заяву зробило МЗС.

Важливо Були пуски рекордної кількості "Шахедів" по Україні: збити вдалося аж 52 дрони

Цинічна заява іранського МЗС

У МЗС Ірану взагалі назвали заяви українського лідера "брехливими".

Повторення Президентом України брехливих заяв проти Ісламської Республіки Іран відповідає антиіранській пропаганді та медіавійні, спрямованій на залучення якомога більшої кількості зброї та фінансової допомоги від західних країн,

— цинічно заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані.

Що саме сказав Володимир Зеленський

Під час вечірнього звернення 24 травня Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вже застосували проти України близько 1160 "Шахедів". Українським воїнам вдалося збити майже 900.

Зважаючи на те, що такі терористичні удари тривають постійно, президент звернувся безпосередньо до народу Ірану – до суспільства, іранських улемів, кожної іранської родини та тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані.

Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати. Хоч ми й навчилися збивати більшість ваших дронів-камікадзе, які ви передаєте Росії, але все ж таки є й влучання,

– зазначив президент.

Також український лідер поставив іранцям ще кілька запитань, зокрема:

"Коли іранський дрон убиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком у них удома, то для чого це матерям й батькам в Ірані?".

"Для чого Ірану такі вбивства, які стаються, коли іранський "Шахед" б'є по гуртожитку з українськими студентами, гинуть люди, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б'є другий "Шахед", забираючи життя уже тих, хто рятував життя інших?".

Володимир Зеленський підкреслив: "Руками Росії, але вашою, вашою зброєю. Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані, або в Ширазі, або Саккезі, або в будь-якому іншому місті вашої країни? На жаль, іще більшу ізоляцію від світу, іще більші проблеми. Я впевнений, ви маєте бути на іншому боці історії – не зі злом. Росія почала цю війну заради поневолення".

Також він додав, що люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби їх не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія.

Зверніть увагу! Хоча Іран офіційно не визнає, що продовжує допомагати країні-терористу, однак знову й знов до мирних населених пунктів України прилітають їхні дрони, знищують цивільну інфраструктуру та вбивають мирних людей.

Наприклад, цієї ночі, 28 травня, російські терористи випустили по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе – 54. Однак не своїх вітчизняних безпілотників, а "Шахедів" іранського виробництва. Тож такі заяви МЗС та загалом влади Тегерану є максимально абсурдними та цинічними.