Іран – Португалія: прогноз букмекерів на матч Чемпіонату світу

Збірні Ірану та Португалії у матчі розіграють одну з путівок у плей-оф Чемпіонату світу. Букмекери віддають перевагу європейській збірній.

У William Hill на перемогу збірної Португалії приймають з коефіцієнтом 1,67. Щодо збірної Ірану, то ту коефіцієнт на їх перемогу 5,50. Нічия – 3,50.

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Коефіцієнт на те, що Кріштіану Роналду заб'є і Португалія виграє становить 2,30.

Дещо вищі коефіцієнти (але незначно) дає PariMatch. Там перемога європейської збірної оцінена в 1,69. Перемога збірної Ірану отримала коефіцієнт 5,70. Нічия – 3,70.

Щодо гола у виконані португальців у цьому матчі, то ставка "тотал більше 1,0 Португалія" – 1,40. Найбільш ймовірним автором голу є Роналду – 1,84.

Найбільший коефіцієнт на перемогу Ірану в "Фаворит" – аж 6,50. У той час як на Португалію майже без змін – 1,70. Нічия – 3,45.