В Ірані не розминулись два швидкісні потяги, десятки постраждалих: відео з місця зіткнення
22 грудня 2021 , 09:32Читать новость на русском
Джерело:TasminNews
У Тегерані вранці 22 грудня сталась масштабна аварія на залізниці. Швидкісний потяг зійшов з рейок і зіткнувся з іншим.
Аварія сталась близько сьомої ранку за місцевим часом. Швидкісний потяг рухався за маршрутом Карадж – Гольшахр.
Раніше У Німеччині чоловік з ножем накинувся на пасажирів потяга
Постраждали понад 20 осіб
На станції Читгар він зійшов з рейок і наштовхнувся на інший поїзд. Вагони потяга "лягли" на бік.
Офіційно повідомили про щонайменше 22 постраждалих, одна людина – у важкому стані. Проте жодних деталей про стан травмованих поки немає. Також не оголосили версій, чому сталась аварія. Правоохоронці проводять розслідування, на місці працюють експерти.
Дивіться відео з місця аварії на залізниці в Ірані:
Дивіться фото з місця аварії / Фото TasminNews:
Коротко про небезпечні інциденти на залізниці у світі:
- На південному заході Великої Британії 31 жовтня зіткнулися два поїзди. Постраждали кілька людей.
- У жовтні через відключення електроенергії у Токіо масово зупинялись потяги.
- У серпні у Фінляндії не розминулись легковик та потяг. В аварії загинули двоє людей.