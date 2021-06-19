В Ірані відбулися президентські вибори: лідирує близький до аятоли кандидат

Напередодні в Ірані пройшли вибори президента. Відповідно до попередніх результатів, лідирує Ібрагім Раїсі. Він відомий своєю антизахідною риторикою та вважається близьким до Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Президентські вибори в Ірані відбулися 18 червня. Міністерство внутрішніх справ вже оголосило попередні результати голосування.

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Результати виборів президента Ірану

Лідирує Ібрагім Раїсі – його підтримали 17,8 мільйона виборців.

– його підтримали 17,8 мільйона виборців. Наступну сходинку посідає Мохсен Резаї з 3,3 мільйонами голосів, за ним йде Абдольнасер Хемматі – 2,4 мільйона та Газізаде – 1 мільйон.

Міністерство інформує, що загалом у виборах взяли участь 28,6 мільйона місцевих жителів. Чинний президент Ірану Хасан Рухані вже зустрівся з Раїсі та привітав його з перемогою.

До слова, результати виборів президента Ірану були прогнозованими, вони супроводжувалися відсівом кандидатів та масовим небажанням людей брати участь у голосуванні через загальні розчарування та недовіру.

Ібрагім Раїсі: що про нього відомо

BBC повідомляє, що він відомий своєю антизахідною риторикою. Раїсі вважають близьким до Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Хаменеї 82 роки, багато хто пророкує, що наступником стане саме Раїсі. Він на понад 20 років молодший.

До призначення верховним суддею у 2019 році займав пости генпрокурора і заступника верховного судді.

Раїсі в 1988 році був одним з 4 суддів, які засідали в так званих "комісіях смерті". Тоді вони відправили на страту десятки тисяч людей.

У 2017 році він вже брав участь у виборах президента, однак поступився Хасану Роухані.

США у 2019 році додали Раїсі до санаційного списку.

Аятола – почесний титул, який надають мусульманам-шиїтам за рішенням народу, вищий титул шиїтського муджтахіду. Аятола в ісламі незаперечний серед шиїтських лідерів, а його поведінка оточена ореолом святості.