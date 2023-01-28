"Іранська загроза": у Повітряних силах пояснили, для чого потрібні ракети до SAMP/T

Україні потрібні ракети до SAMP/T, які пообіцяли передати Франція та Італія. Саме вони здатні захистити наш повітряний простір від балістичних ракет.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що союзники посилюють оборону нашого повітряного простору, бо знають, що існує "іранська загроза".

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Передусім він наголосив, що наразі була лише політична заява про готовність Італії та Франції передати цей комплекс. Офіційних погоджень передачі цих ракет – не було.

Водночас він пояснив, для чого ракети до SAMP/T і що він має на увазі говорячи про "іранську загрозу".

Іранська загроза, тобто той фактор, що Іран може поставити Росії балістичні ракети з дальністю 300 та 700 кілометрів, є. Потрібно враховувати ці ризики, наші союзники це розуміють і посилюють нашу протиракетну оборону,

– зазначив Юрій Ігнат.

Водночас наголосив, що "нас цікавить одне: коли і скільки воно (системи ППО) прийде вже в Україну, щоб мати повітряний щит, про який ми мріємо".

Що відомо про передачу ракет до SAMP/T

Сьогодні французьке видання l’Opinion повідомило, що Франція та Італія готуються передати Україні комплекс протиповітряної оборони SAMP-T і домовилися закупити 700 зенітних ракет Aster-30 для нього.

Передувала цьому рішенню зустріч міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню та його італійського колеги Гвідо Крозетто.

Лекорню підтвердив переговори з Крозетто і намір Франції та Італії продовжувати підтримку України, однак нічого не сказав про ЗРК SAMP-T і ракети до нього.