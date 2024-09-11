Полковник запасу ЗСУ сказав, куди зможуть діставати іранські балістичні ракети

Росія таки отримала іранські балістичні ракети. Окупанти зможуть використовувати їх у прифронтовій зоні.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що балістичні ракети Fath-360, які отримала Росія, приблизно такого ж технічного рівня як ракети до С-300.

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Куди діставатимуть іранські ракети

За даними ЗМІ, наразі Росія отримала близько 200 балістичних ракет від Ірану. Загалом країна-агресорка має близько 5000 ракет до С-300. Тому якогось серйозного впливу ці 200 ракет не матимуть. Але це може бути не єдина передача.

Але все одно є небезпека. Ймовірно, ці ракети зможуть зайти на глибину 50 – 70 кілометрів від лінії фронту. Під ударами можуть бути Суми, Харків, Херсон. Аж майже до Запоріжжя. І це лише великі міста. Усі об'єкти в межах 50 – 70 кілометрах можуть бути під ударом,

– підкреслив Світан.

Перехоплювати такі ракети надзвичайно складно. Адже час підльоту балістичної ракети на таку відстань може становити буквально одну хвилину. Є інший варіант боротьби – знищувати пускові установки до цих балістичних ракет.

Зверніть увагу! Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Країна-агресорка може використати їх проти України вже в найближчі тижні.