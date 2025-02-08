Мине час і вони летітимуть на 10 тисяч кілометрів, – Зеленський про загрозу від дронів Ірану

Президент України висловився про загрозу від дронів Ірану. Він наголосив, що вони становлять небезпеку не тільки для України, а й для всього світу.

Іранські безпілотники, які активно застосовує Росія для атак по Україні, становлять серйозну загрозу й для інших країн. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для агентства Reuters.

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Потрібен спокій та захист

За словами президента України, Іран зі своїми дронами – це загроза для всіх.

Якщо їхні дрони летять на тисячі кілометрів, що їм заважає летіти на 10 тисяч кілометрів? Нічого. Це тільки час,

– підкреслив український лідер.

Він також пояснив, що мине небагато часу – і в них усе це буде. Натомість у інших країн має бути захист: США потрібен захист, іншим країнам потрібен спокій для них. Це ж стосується і Європи.

Президент зазначив, що Україна єдиний партнер для США в сучасних технологіях антивійни. Зеленський пояснив, що станом на сьогодні цей досвід можна взяти тільки в нас.