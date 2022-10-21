Іранські інструктори з дронів – уже в Криму, вони допомагали Росії бити по Києву, – Білий дім

Іран відправив своїх інструкторів до окупованого Криму, щоб допомогти Росії запускати дрони по українських містах. Вони вже долучились до атак по Києву.

Відносно невелика кількість іранців надає технічну підтримку російським загарбникам, однак Тегеран бере участь у конфлікті "безпосередньо на землі" та шляхом надання зброї. Про це заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

Важливо Рекордно швидко: ЄС остаточно затвердив санкції проти Ірану через продаж Росії "шахідів"

Інструктори вже допомагають атакувати Україну

За словами Кірбі, інструктори вже були в Криму, коли Київ атакували дронами 17 жовтня. Вони доклались до цього.

Ми оцінюємо, що іранські військові перебували в Криму та допомагали Росії в цих операціях,

– переконаний Кірбі.

Речник Держдепу Нед Прайс на щоденному брифінгу також підтвердив, що іранські військові перебували в Криму і допомагали Росії атакувати дронами Україну протягом останніх днів, інформує Reuters. Чиновник запевнив, що Штати мають достовірну інформацію, але поки що не надав доказів.

Кірбі ж додав, що США вживатимуть усіх засобів, аби викрити, стримати і протистояти постачанню Іраном цих боєприпасів.

Що цьому передувало

В американському Інституті вивчення війни також повідомляли, що іранські інструктори вже перебувають в окупованому Криму. Вони намагаються навчити російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не хоче мати контактів з Іраном, оскільки країна продовжує постачати дрони в Росію. У ЗМІ з'явилась інформація про нову партію безпілотників, а також ракети. Відтак дипломат закликав ввести санкції проти Ірану.

Після цього Євросоюз затвердив санкції. До обмежень долучилася і Велика Британія.

Зауважте – чому не можна стріляти по дронах-камікадзе Shahed: відео