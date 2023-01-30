Данілов відповів, чи фіксували в Україні обстріли іранськими та корейськими ракетами
Останні місяці ходять розмови про те, що Іран та Північна Корея домовились з Росією про постачання ракет. У РНБО відповіли, чи використовують їх ворожі війська у війні проти України.
Наразі під час обстрілів Росія використовує ракети виключно свого виробництва. Про це Олексій Данілов розповів під час новинного телемарафону, повідомляє 24 Канал.
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Якими ракетами Росія обстрілює Україну
За словами Данілова, переважно країна-агресорка використовує старі ракети, які були у неї з давніх часів. Проте частина ракет є новими, які окупанти виготовляли останні кілька років.
За його словами, звернення Кремля до Ірану та КНДР говорить про те, що у них немає спроможності виготовляти достатню кількість ракет самотужки на території Росії.
Чи буде та допомога, чи ні, сказати ми ще не можемо. Принаймні ми ще не бачили іранських ракет, хоча ви знаєте, що ви вже 3 – 4 місяці йдуть розмови, що Іран мав би постачати на територію Росії ракети, але поки що це тільки обмежується "шахідами",
– сказав Данілов.
Він зауважив, що в Ірані зараз "відбуваються певні події" й порадив спостерігати за тим, що там відбувається.
Якщо Росія використає ракету не свого виробництва, про це одразу повідомлять
Олексій Данілов підкреслив, що якщо Україна зафіксує на своїй території влучання іранською або корейською ракетою, вона одразу про це оголосить на весь світ.
Якщо, не дай Боже, буде ракета або іранського, або корейського виробництва на території нашої країни, ми обов'язково повідомимо не тільки наше суспільство, ми весь світ про це повідомимо,
– наголосив секретар РНБО.
Чи постачають Росії ракети Іран та КНДР
- Нещодавно у Держдепі США заявляли, що Росія отримувала зброю від Північної Кореї через треті держави.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також підтвердив, що Північна Корея надає Кремлю свої ракети. Проте Росія та КНДР це заперечують.
- Розмови про те, що Росія домовляється про постачання балістичних ракет з Іраном, ходили ще від початку осені. Проте все свідчить про те, що цього досі не трапилось. Ймовірно, Іран боявся реакції Заходу, а тепер потрібно берегти запаси, адже на їхні склади останнім часом приходить регулярна "бавовна".