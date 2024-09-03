Ірина Верещук подала заяву про відставку

В Україні 3 вересня кілька міністрів подали заяви про відставку. Увечері стало відомо, що попросила відставку зі своєї посади й Ірина Верещук.

Вона обіймала пост Віцепрем'єрки – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Своє звільнення Верещук також прокоментувала перезавантаженням в уряді.

Дивіться також До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів

Що відомо про відставку Верещук

Ірина Верещук у своєму телеграм-каналі розповіла, що після майже трьох років в уряді вона подала заяву про відставку. Віцепрем'єр-міністр подякувала за довіру президенту, а також за співпрацю главі Кабміну та іншим міністрам.

Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі!

– написала вона.

Верещук також наголосила, що вона продовжує служити українському народові.

Заяву Верещук також оприлюднив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він зазначив, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Віцепрем'єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук І.А. про відставку", – написав Стефанчук.



Заява Ірини Верещук про відставку / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука

Скільки членів уряду подали у відставку 3 вересня