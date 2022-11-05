Гуманітарна криза в Україні: як деокуповані території переживуть зиму

Станом на зараз немає дуже великої кількості охочих виїхати з України, однак зима ще попереду і очевидно, що виклики будуть чималі. Щодо внутрішньо переміщених осіб, то зараз обліковано 4,8 мільйона ВПО, однак кількість таких людей – близько 7 мільйонів.

Про це 24 каналу розповіла міністерка з питань реінтеграції деокупованих територій Ірина Верещук. Вона також зазначила, що у нас перманентна гуманітарна криза, міжнародні організації дуже добре це знають.

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За словами Верещук, Ворог змінює тактику і вдається до руйнування цивільної інфраструктури, хоче завдати якомога більшої шкоди нашій економіці та енергетиці, а відтак і людям, які мешкають в Україні.

Але разом із міжнародними організаціями та нашими партнерами – ми не дамо ворогу це зробити. Вчора ми були на нараді, яку проводив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, там були також і наші партнери, вона пообіцяли "плече в плече" із нами пройти цю зиму,

– додає міністерка.

Зима на деокупованих територіях

Ірина Верещук каже, що у нас вкрай складна ситуація на деокупованих територіях, зараз ми говоримо про стаціонарні пункти обігірву, мобільні пункти обігріву – маємо такі пункти на вокзалах, за це відповідає "Укрзалізниця".

Ірина Верещук про підготовку до зими на деокупованих територіях: дивіться відео

"За стаціонарні пункти обігріву відповідають ОВА – ми разом із ними маємо тісний зв'язок, разом із міжнародними партнерами закуповуємо генератори, робимо запаси продуктів, медикаментів – все, що необхідне", – додає Ірина Верещук.

Однак, цього недостатньо, каже вона.

Люди залишаються у важкодоступних місцях і ми просимо їх евакуюватися. Мій заклик залишається незмінним, я робитиму це щоразу. Не знаю, наскільки важко буде пережити зиму, наприклад у Вовчанську на Харківщині,

– зазначає Верещук.

Кошти для ВПО

За словами Ірини Верещук, вдалось вирішити проблему із виплатами, Укрпошта має списки – все відбувається набагато швидше та якісніше. Гроші є, наприклад, Херсонщина вже отримала перший транш – 1 200 грн, зараз ми говоримо про другий транш – 2 200 грн. Так само й Харківщина, там трішки більша територія і більше людей, але цей процес триває.