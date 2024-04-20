Чи стане Ірина Верещук головою Тернопільскої ОВА: міністерка відреагувала на чутки

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала чутки про можливе призначення головою Тернопільської ОВА. Вона зазначила, що ця інформація не відповідає дійсності.

Зазначимо, що днем раніше нардеп Ярослав Железняк анонсував "парад відставок" у Кабміні. Згодом Олексій Гончаренко повідомив, що однією з посадовців, чиє звільнення, ймовірно, розглядатиме парламент, буде саме Ірина Верещук.

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Реакція Верещук

Деякі українські ЗМІ 20 квітня повідомляли, нібито міністерку Ірину Верещук планують призначити головою Тернопільської обласної військової адміністрації. Посадовиця заявила, що інформація не відповідає дійсності.

По-перше, це неправда. По-друге, я б на це не погодилась. І моє керівництво про це чудово знає,

– зазначила вона.

Верещук додала, що також не збирається займати жодну дипломатичну посаду.

Тернопільська область вже майже 4 місяці без очільника військової адміністрації. Володимира Труша звільнили з посади 28 грудня 2023 року. Наразі виконувачем обов’язків начальника Тернопільської ОВА є Володимир Важинський.

Додамо, що у червні 2023 року НАБУ затримало двох "колишніх заступників" Володимира Труша, а також голову обласної ради Михайла Головка. Їх запідозрили у корупції. Водночас тогочасній голова ОВА зауважив, що не має стосунку до цього. Як зазначив Труш, він сприяв правоохоронним діям та надав всі документи. Водночас правоохоронці припускають, що він міг принаймні знати про схему.

Що передувало чуткам про звільнення

Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що під час найближчого пленарного тижня Рада розглядатиме ряд відставок. Зокрема, планується звільнення 2 – 3 міністрів, серед яких і два віцепрем'єри. Також парламент, ймовірно, розгляне відставку генпрокурора Андрія Костіна, а також звільнить членів Рахункової палати.

Железняк наголосив, що також Рада повинна буде проголосувати за переміщення на відкриті вакансії у Кабміні. Однак не факт, що це станеться саме наступного тижня. Водночас нардеп додав, що остаточні прізвища невідомі і до голосування все може змінитися.

Згодом нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що скоріше за все Верховна Рада голосуватиме за звільнення Ірини Верещук та Олександра Кубракова, який обіймає посаду міністра інфраструктури. Також планується розформування Мінкульту та його приєднання кудись. Також не виключена відставка міністра освіти Оксена Лісового.