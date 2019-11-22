Ірина Луценко має квартиру у київському будинку, де прогримів вибух, – ЗМІ

У Києві на вулиці Олеся Гончара 21 листопада прогримів вибух у багатоквартирному будинку. Цікаво, що у цьому ж будинку має квартиру екснардеп Ірина Луценко.

У цій квартирі розташований її салон краси, повідомляє "Апостроф" з посиланням на фейсбук мешканки цього ж будинку Маргариту Кузнецову.

Важливо! У Києві на Гончара прогримів вибух у житловому будинку

Щойно у нас у під'їзді на Олеся Гончара, 67 прогримів вибух. Хтось може перевірити, чи застрахувала Іра Луценко свою квартиру, в якій розташований її салон краси? Може за схемою Гонтаревої в Лондон буде переїжджати? А ми от не спимо, коти налякані, а в під'їзді дихати нічим,

– написала киянка.

Що відомо про вибух у Києві?Увечері четверга, 21 листопада, у Києві на вулиці Олеся Гончара прогримів вибух у багатоквартирному житловому будинку. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав – пошкоджено лише внутрішнє оздоблення під'їзду.



Поліція почала вилучати відео з камер спостереження, опитала свідків, а також відкрила справу за статтею про хуліганство. Винуватцям загрожує ув'язнення терміном до 7 років.

Що відомо про Ірину Луценко?

Ірина Луценко – український політик. Народилася у лютому 1966 року (53 роки) у Рівненській області. Дружина колишнього генерального прокурора Юрія Луценка.

Була народним депутатом трьох скликань (7, 8 та 9) – спочатку від "Батьківщини", а потім від "Блоку Петра Порошенка" та "Європейської солідарності". Під час 8 скликання була представницею президента Петра Порошенка у Верховній Раді.



Ірина Луценко

Під час 9 скликання часто пропускала засідання Верховної Ради через хворобу, а згодом склала з себе повноваження.

Ірина Луценко неодноразово потрапляла у різноманітні скандали. Наприклад, у 2015 році вона "перемогла" у номінації "найбільша фальсифікація року", голосувавши у Раді одночасно за себе та за ще 3 колег.

У 2017 році вона прославилася фразою "Алєг, винєсі нафіг етава казла". У такий спосіб вона просила колегу по фракції Олега Недаву, аби той виніс з трибуни депутата Юрія Левченка.

На початку 2019 року Ірину Луценко спіймали за нецензурною лайкою просто з трибуни Верховної Ради. Тоді вона переплутала законопроєкти під час свого виступу, а коли їй на це вказали, то вона відреагувала, як вона сама стверджувала, словами "бляха-муха". Що ж насправді сказала Луценко – краще дивіться самі: