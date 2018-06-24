Ірина Шейк показала спокусливі форми у розкішній рожевій сукні: фото
32-річна російська модель Ірина Шейк приїхала у Великобританію, місто Ретінг, де відбулося відкриття шоуруму іспанської компанії керамічної плитки та оздоблювальних матеріалів Porcelanosa.
Ірина Шейк одразу вразила усіх присутніх своїм ефектним образом.
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Модель на своїй сторінці в Instagram подякувала компанії за відкриття і опублікувала фото з легким нюдовим мейком, зібраним волосся в яскравій сукні.
Джерело: 24 Канал
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