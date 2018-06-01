23:57
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
21°C 11°C
  • субота
    25°C 10°C
  • неділя
    21°C 15°C
  • понеділок
    26°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретна коробка для Кім Чен Ина. Молитва до Путіна
Вєсті Кремля
23:36, сьогодні
Вєсті.UA. Молитви Порошенка. Фройдівська обмовка Кличка
Вєсті.UA
23:16, сьогодні
Куди
ЦРУ
09:14, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, сьогодні
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Ірина Шейк продемонструвала ідеальні форми у спокусливій білизні: фото

561 Читать новость на русском
Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Російська супермодель Ірина Шейк вкотре позувала у новому фотосеті для білизняного бренду Intimissimi. Зірка як завжди виглядала сексуально та дуже ефектно.

Для нового знімку Ірина одягнула спокусливу мереживну білизну чорного кольору, позуючи на дивані. Образ Ірини завершував виразний макіяж та розкішне хвилясте волосся.

Читайте також: Струнка Ірина Шейк відкрила секрет ідеальної фігури

 

Однак Ірина встигає не лише рекламувати білизняний бренд, а й зніматись для такого бренду як "The Kooples". Для фотосету молода матуся Шейк приміряла теж сексуальну чорну білизну, колготи в сіточку та масивне чорне взуття, прикривши плечі хутряними шубами.

 

 

Зірка позувала на даху багатоповерхівки, обіцяючи, що згодом вона покаже більше пікантних фото зі зйомки.

Теги: LifeStyle Мода Еротика Ірина Шейк
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готуємось до виборів у 2019 році, або Чому чиновники масово звільнятимуться зі своїх посад
сьогодні, 23:30 Готуємось до виборів у 2019 році, або Чому чиновники масово звільнятимуться зі своїх посад
Микола Давидюк 307
Головні новини 1 червня: деталі ДТП кортежу у Києві, відомий можливий замовник вбивства Бабченка
сьогодні, 22:35 Головні новини 1 червня: деталі ДТП кортежу у Києві, відомий можливий замовник вбивства Бабченка
1329
Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
сьогодні, 19:25 Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
288
Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо
сьогодні, 22:02 Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо "вбивства" Бабченка?
Богдан Яременко 606
Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не боятся дефолта
сьогодні, 20:00 Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не боятся дефолта
Сергій Фурса 1036
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук