Ірина Шейк продемонструвала ідеальні форми у спокусливій білизні: фото

Російська супермодель Ірина Шейк вкотре позувала у новому фотосеті для білизняного бренду Intimissimi. Зірка як завжди виглядала сексуально та дуже ефектно.

Для нового знімку Ірина одягнула спокусливу мереживну білизну чорного кольору, позуючи на дивані. Образ Ірини завершував виразний макіяж та розкішне хвилясте волосся.

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Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 30 Тра 2018 р. о 8:17 PDT

Однак Ірина встигає не лише рекламувати білизняний бренд, а й зніматись для такого бренду як "The Kooples". Для фотосету молода матуся Шейк приміряла теж сексуальну чорну білизну, колготи в сіточку та масивне чорне взуття, прикривши плечі хутряними шубами.

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 31 Тра 2018 р. о 8:34 PDT

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 1 Чер 2018 р. о 3:19 PDT

Зірка позувала на даху багатоповерхівки, обіцяючи, що згодом вона покаже більше пікантних фото зі зйомки.