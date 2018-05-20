15:38
20 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
17°C 12°C
  • понеділок
    18°C 10°C
  • вівторок
    20°C 12°C
  • середа
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Ірина Шейк зачарувала милими знімками прогулянки з донькою

877 Читать новость на русском
Ірина Шейк
Ірина Шейк / Getty images

Популярна модель Ірина Шейк попри напружений робочий графік знаходить час на сім'ю. Зірка продемонструвала це в Нью-Йорку, де погуляла з маленькою Леа де Сен.

Чарівні кадри з'явились у виданні The Daily Mail

Після закриття Каннського кінофестивалю, яке відбулось 19 травня, Ірина Шейк спакувала свої розкішні сукні та повернулась до звичного життя в США. Одразу після повернення додому знаменита модель використала вільний час для спілкування з донькою. 

Читайте також: Модель Ірина Шейк похизувалась ідеальною фігурою в купальнику: пікантні кадри

Фотографи наткнулись на Ірину Шейк, коли вона йшла до одного з парків Нью-Йорка. Зірка змінила вишукані сукні на буденні речі та взула зручні кросівки. Як виявилось, Ірина Шейк полюбляє носити лосіни та спортивний світшот. Модель вбрала окуляри та відмовилась від макіяжу. Такий, здавалося б, звичайний образ дуже личив знаменитості. 

Ірина Шейк
Ірина Шейк з донькою

Відомо, що в березні чарівній Леї де Сен виповнився 1 рік. Ірина Шейк не несла дитину, а везла в брендовій колясці. Під час догляду за донечкою модель засвітила каблучку зі смарагдом. Це підтвердило чутки про офіційне одруження Ірини Шейк з актором Бредлі Купером, які пара відмовилась коментувати. 


Ірина Шейк з донечкою Леєю де Сен

Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк Діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Доля ФОПів: чому влада постійно намагається скасувати спрощену систему оподаткування
сьогодні, 13:00 Доля ФОПів: чому влада постійно намагається скасувати спрощену систему оподаткування
Тетяна Острікова 619
Остановите Трампа: новые санкции на подходе
сьогодні, 12:00 Остановите Трампа: новые санкции на подходе
Злой Одессит 1966
Антикорупційний суд і майбутнє злодюжок: влада корупціонерів опинилась на розтяжці
сьогодні, 11:01 Антикорупційний суд і майбутнє злодюжок: влада корупціонерів опинилась на розтяжці
Єгор Соболєв 664
Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
сьогодні, 08:40 Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
Peter Santenello 1738
Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
19 травня, 22:01 Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
Все про здоров'я 558
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук