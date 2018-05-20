Ірина Шейк зачарувала милими знімками прогулянки з донькою

Популярна модель Ірина Шейк попри напружений робочий графік знаходить час на сім'ю. Зірка продемонструвала це в Нью-Йорку, де погуляла з маленькою Леа де Сен.

Чарівні кадри з'явились у виданні The Daily Mail.

Після закриття Каннського кінофестивалю, яке відбулось 19 травня, Ірина Шейк спакувала свої розкішні сукні та повернулась до звичного життя в США. Одразу після повернення додому знаменита модель використала вільний час для спілкування з донькою.

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Фотографи наткнулись на Ірину Шейк, коли вона йшла до одного з парків Нью-Йорка. Зірка змінила вишукані сукні на буденні речі та взула зручні кросівки. Як виявилось, Ірина Шейк полюбляє носити лосіни та спортивний світшот. Модель вбрала окуляри та відмовилась від макіяжу. Такий, здавалося б, звичайний образ дуже личив знаменитості.



Ірина Шейк з донькою

Відомо, що в березні чарівній Леї де Сен виповнився 1 рік. Ірина Шейк не несла дитину, а везла в брендовій колясці. Під час догляду за донечкою модель засвітила каблучку зі смарагдом. Це підтвердило чутки про офіційне одруження Ірини Шейк з актором Бредлі Купером, які пара відмовилась коментувати.



Ірина Шейк з донечкою Леєю де Сен