Німеччина передала Україні два комплекси ППО IRIS-T

Німеччина продовжує підтримувати Україну у війні з Росією. Зокрема, нещодавно було передано нові системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Мовиться про зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, а також малої дальності. Про це повідомляє керівник спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг в інтерв'ю RND.

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Що відомо про передачу IRIS-T до України

За словами Фройдінга, минулого тижня Німеччина передала Україні батарею IRIS-T SLM разом з двома пусковими установками IRIS-T SLS.

Він також зазначив, що до кінця року Німеччина планує передати ще дві зенітні системи.

Німецький генерал додав, що поставки легкої бронетехніки, основних бойових танків, а також великої кількості артилерійських боєприпасів триватимуть.

Варто зауважити, що батарею IRIS-T SLM (систему ППО середньої дальності) було співфінансовано Норвегією в межах німецької ініціативи.

Водночас радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив додаткові подробиці.

Станом на сьогодні:

IRIS-T SLM вже передано 5 систем (батарей), залишилось передати ще 7;

вже передано 5 систем (батарей), залишилось передати ще 7; IRIS-T SLS на цю мить передано 4 системи, залишилось 8.

Додаткові відомості:

IRIS-T SLM — система середньої дальності;

IRIS-T SLS — система малої дальності, де під терміном "система" мається на увазі дві пускові установки;

пускові установки IRIS-T SLS обладнані радаром, що дозволяє їм працювати автономно.

Нагадаємо, що вчора, 8 жовтня, з'явилася інформація, що Франція передасть винищувачі Mirage 2000 для України. Літаки будуть готові до відправки в першій половині 2025 року.