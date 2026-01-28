Україна отримає від Німеччини нові IRIS-T: посол сказав, коли вони надійдуть
- Німеччина передала Україні 9 систем IRIS-T і незабаром очікується постачання нових комплексів.
- Посол Гайко Томс підкреслив важливість підтримки України в сфері протиповітряної оборони, назвавши її критично важливою.
Німеччина вже передала Україні 9 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Водночас очікується постачання нових комплексів найближчим часом для потреб української армії.
Про це в інтерв'ю Суспільному розповів новий посол Німеччини в Україні Гайко Томс.
Що сказав посол про постачання нових систем IRIS-T в Україну?
Ми вже передали насправді 9 систем IRIS-T, наскільки мені відомо, і найближчим часом очікується постачання ще нових систем IRIS-T,
– сказав посол.
Німецький дипломат додав, що забезпечення протиповітряної оборони є "критично важливим" і Німеччина наразі є найбільшим партнером України у цій сфері.
Посол нагадав, що наприкінці 2025 року Німеччина передала Україні 2 додаткові комплекси Patriot та продовжує постачати боєприпаси для систем ППО.
"Я знаю, що цього все ще недостатньо. Як я вже казав, я також живу тут і розумію, якою є ситуація, я знаю реалії. Але ми робимо все, що можемо, і докладаємо максимум зусиль, щоб підтримати Україну – як через безпосередню допомогу енергетичному сектору, так і через надання засобів протиповітряної оборони", – резюмував Томс.
Чи зможе надавати Німеччина ППО Україні надалі?
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина досягла межі можливостей у допомозі Україні з ППО. Наразі країна, за словами німецького міністра, очікує на постачання заміни для переданих систем.
У грудні 2025 року стало відомо, що Німеччина передала Україні дві системи ППО Patriot та дев'яту систему IRIS-T. Тоді Борис Пісторіус говорив, що в планах Берліна відправити Києву у 2026 році ще більше озброєння, зокрема ракети AIM-9 Sidewinder.
Водночас військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив в етері 24 Каналу, що Україні необхідно посилити ППО шляхом закупівлі та виготовлення дронів-перехоплювачів, а також навчанням фахівців для роботи з системами штучного інтелекту.