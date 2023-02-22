Як виглядає установка IRIS-Т в Україні: унікальні кадри ефективної на 100% зброї

Україна отримала від Німеччини зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії IRIS-T. Він атакує ворога ще з жовтня 2022 року.

Тільки у лютому 2023 року журналіст Дмитро Комаров вперше показав, як виглядає ця установка вдень, інформує 24 Канал. Адже установку в сутінках вже показувало наше Міноборони.

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Як виглядають та діють IRIS-Т в Україні

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант, Герой України Микола Олещук розповів, що з 51-ї ракети, які були випущені зенітно-ракетним комплексом IRIS-T, – всі прийшли в ціль.

Окрім того, Микола Олещук показав установку, яка наразі допомагає українським військовим нищити ворога.

Як виглядає IRIS-Т в Україні: дивіться відео

Дмитро Комаров зауважив, що Командувач Повітряних сил Збройних сил України – це людина, яка охороняє наше небо і рятує від ворожих ракет.

Що відомо про установки IRIS-Т в Україні: коротко