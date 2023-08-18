Дві пускові установки IRIS-T вже в Україні, – Зеленський
Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 17 серпня наголосив, що хоче відзначити співпрацю України та Німеччини. Це допомагає Україні боротися з російською агресією.
Український лідер наголосив, що крок за кроком виконуються домовленості з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зеленський привітав це, інформує 24 Канал.
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Дві нові пускові установки IRIS-Т доставлені в Україну. Це потужна й дуже потрібна система ППО. Дякую, Німеччино, за допомогу в захисті від російського терору,
– наголосив президент.
Що ще Зеленський сказав під час звернення
Український лідер 17 серпня прийняв вірчі грамоти від нових послів. Вони вже прибули в Україну, аби працювати над зміцненням дипломатичних відносин. Зеленський прийняв грамоти від представників таких країн:
- Німеччини,
- Індонезії,
- Швеції,
- Чилі,
- Колумбії,
- Перу.
Окрім того, Зеленський наголосив, що упродовж дня провів декілька продуктивних нарад. Зокрема, з Денисом Шмигалем.
"Окрема нарада з прем'єр-міністром Шмигалем. Логістика для України, для наших виробників. Питання експорту. Додаткова підтримка для нашої оборони. Посилення України разом з нашими сусідами у Європейському Союзі", – заявив Зеленський.
Також український лідер традиційно подякував нашим захисникам та захисницям.