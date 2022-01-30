Ірландські рибалки перемогли Росію: Кремль переносить свої військові навчання

Росія переносить свої військові навчання за межі вод, які належать до виключної економічної зони Ірландії. Це сталося після того, як ірландські рибалки пригрозили цим навчанням завадити.

Сама Росія, утім, запевняла, що її військові кораблі жодним чином не загрожують Ірландії. А своє рішення їх прибрати називає "жестом доброї волі".

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Росія переносить військові навчання за межі Ірландії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вирішив перенести навчання військово-морського флоту російського за межі виключної економічної зони (морської території) Ірландії.



Тут мали відбутися навчання військового флоту Росії / Фото The Irish Times

Як мовиться у наказі, опублікованому у твітері посольства Росії в Ірландії, Кремль у такий спосіб відреагував на звернення уряду Ірландії та представників ірландського рибальства (нагадаємо, вони пригрозили зірвати російські навчання, заплановані на 3 – 8 лютого).

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв рішення – як жест доброї волі – перенести навчання ВМФ Росії за межі виключної економічної зони Ірландії,

– заявили у Кремлі.

Але й уточнили, що буцімто аж ніяк ірландцям не загрожували. Ясна річ, Росії у цьому сенсі ніхто не повірив. До слова, де тепер Кремль буде проводити свої лютневі навчання – загадка.



Росія передумала провокувати Ірландію / Скриншот із твітера ірландського посольства Росії

рибалки Ірландії вимагали не проводити навчання Росії у своїх водах головно через те, що кораблі завдаватимуть шкоди рибі, яка йтиме на нерест, а також китам.

Нагадаємо також, що:

На початку січня прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін розкритикував опозиційну партію Sinn Féin за підтримку Росії.

Річ у тім, що на виступі членів цієї партії перед Єврорадою ані слова не було про російську загрозу для України.

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