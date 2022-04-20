Біля ірпінського шпиталю виявили потужну авіаційну бомбу: людей просять переміститися у центр
Джерело:телеграм Олександра Маркушина
В Ірпені, у районі військового шпиталю, виявлено потужну авіаційну бомбу. Міський голова зазначає, що вивезти її неможливо.
Ірпінська влада додала, що знешкоджувати небезпечну бомбу почнуть приблизно о 16:00. До військового шпиталю приїде група саперів.
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Містян просять переміститися у центр міста
Наразі у районі військового шпиталю зафіксований підвищений рівень небезпеки.
Прошу всіх, хто є зараз в мікрорайоні СМУ, негайно перейти в центральну частину міста! Зараз мікрорайоном буде проїжджати автомобіль Муніципальної варти з гучномовцем,
– зазначив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
Мер міста закликав не ігнорувати цей заклик, оскільки авіабомба дуже потужна. Крім того, Маркушин попросив передати цю інформацію рідним і близьким з Ірпеня.
Нагадаємо, напередодні в Ірпені (мікрорайон Стоянка) підірвався вантажний автомобіль. Причина – залишена окупантами міна. Олександр Маркушин вчергове попросив місцевих мешканців не поспішати повертатись у місто. Тут досі триває розмінування території, працюють сапери, подекуди виявляються особливо небезпечні бомби.
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