В Ірпені посилили комендантську годину

На декілька днів в Ірпені вводиться посилена комендантська година. Місто буде заблоковане, в'їзд та виїзд з міста буде доступним лише для правоохоронців.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив мешнканців Ірпеня про посилену комендантську годину. Вони діятиме з 6 ранку 12 квітня до 9 ранку 15 квітня.

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Посилені заходи безпеки

Як повідомив Маркушин, у цей час в'їзд до міста буде заблокований. Винятком будуть правоохоронці та рятувальники за узгодженим списком.

Тим, хто їде до Бучі, потрібно буде оминути Ірпінь через Дмитрівку та Забуччя.

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