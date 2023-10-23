Уродженець Росії пограбував будинок в Ірпені: виніс ноутбуки, золото та 50 тисяч доларів
Джерело:Поліція Київської області
На Київщині зловмисник обікрав житло місцевого жителя. Поліція встановила особу порушника та повідомила йому про підозру.
Ним виявився уродженець країни-агресорки, який наразі проживає у Києві.
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Ноутбуки та 50 тисяч доларів
Про те, що його пограбували, правоохоронцям розповів житель Ірпеня. Він повідомив, що до його будинку проник невідомий і виніс звідти ноутбуки, золоті прикраси та 50 тисяч доларів.
Незабаром поліція розшукала зловмисника. Це 36-річний уродженець Росії, який проживає в українській столиці, а винаймає житло в Ірпені. Під час обшуків працівники поліції виявили викрадені речі та гроші.
Наразі слідчі встановлюють причетність росіянина до подібних злочинів на території району. Грабіжнику вже повідомили про підозру за фактом викрадення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, поєднаного з проникненням у житло. Йому "світить" до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Уродженець Росії пограбував будинок в Ірпені / Фото Поліція Київщини
Інші випадки пограбування: останні новини
- У Києві затримали двох грабіжників, які переночували у пограбованій ними квартирі. На ранок вони винесли із собою майно на суму 50 тисяч гривень, однак вже згодом обидва опинилися у кайданках.
- На Тернопільщині крадій вдерся до чужого будинку. Він був настільки п'яний, що просто заснув. Поліцію викликала сама власниця будинку, коли, повернувшись додому, побачила грабіжника у власному ліжку.
- Незвичне пограбування сталося у польській столиці. Там зловмисник удавав з себе манекена у ТЦК. Після закриття торгового центру він спочатку пограбував ювелірний відділ, а наступного дня, знову видаючи себе за манекена, дочекався закриття та прослизнув до бару, де вдосталь наївся.