В Ірпені виявили розтяжки у парку неподалік дитячої лікарні

Нацгвагрдійці виявили в Ірпені розтяжки. Вони лежали в парку неподалік лікарні.

Розтяжки помітили на перетині вулиць Давидчука та Гоголя. Їх було 3 штуки. Про це повідомили 3 травня.

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На перетині вулиць Давидчука та Гоголя наші гвардійці знайшли у парку три розтяжки, які залишили окупанти,

– мовиться в повідомленні.



В Ірпені знайшли розтяжки / Фото Нацгвардії

Наразі нацгвардійці ретельно обстежують усю територію парку та дитячої лікарні Давидчука.



Ворожі розтяжки на Київщині / Фото Нацгвардії

Масові авіаудари по Україні 3 травня

! Будьте обережні, не ходіть цими територіями самі й не вигулюйте своїх домашніх улюбленців.

3 травня увечері вибухи лунали у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Миколаєві, Кіровоградській області, на Закарпатті та на Дніпропетровщині. Російські окупанти завдали авіаударів майже за півтори години після оголошення повітряної тривоги. Її, до слова, оголосили майже у всіх областях України.

У Вінниці, на щастя, спрацювала ППО. Уламки ракет шукають. Про це повідомили у місцевій ОВА.

Вперше за час війни російські загарбники вгатили по Закарпатті. Ракета прилетіла по гірському районі. Інформацію щодо можливих жертв та пошкоджень уточнюють.

По Львівщині та Львові завдали декілька ракетних ударів. Через це в частині міста є перебої з електропостачанням. Згодом мер Львова повідомив, що внаслідок ракетного удару в місті пошкодилися 3 електропідстанції.

Укрзалізниця повідомила, що 13 потягів на під'їзді до Львова прямуватимуть із затримкою. Внаслідок обстрілів постраждали 2 жителів.

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