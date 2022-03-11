Ірпінським волонтерам почали надходити погрози від окупантів

11 березня 2022 , 16:12
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Джерело:

ITV News

Дзвінок із залякуваннями отримала депутатка Ірпінської міської ради Зоряна Міронішена.

Про це вона розповіла на своїй фейсбук-сторінці, прикріпивши скриншот вхідних дзвінків. 

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Які погрози надходять волонтерам 

Зоряна Міронішена, яка від початку війни працює у волонтерському штабі Ірпеня, розповіла, що окупанти  обіцяли розірвати її на шматки як український прапор. 

Значить все роблю правильно,
– прокоментувала ситуацію депутатка. 

 Номер окупантів / Скриншот з фейсбук-сторінки Зоряни Міронішеної

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Автор: Юлія Бабич