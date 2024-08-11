"Іскандери" та "Шахеди" вночі атакували Київ: усі ворожі дрони знищено

В ніч проти 11 серпня російська армія знову завдавала ударів по Україні, зокрема столиці. У КМВА розповіли деталі бойової роботи.

Так, оборонцями неба вдалося повністю відбити атаку "Шахедів". Водночас жодна російська ціль не досягла Києва.

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Атака на Київ

У КМВА уточнили, що ця атака на Київ стала вже другою з початку серпня. Ніч розпочалася із запуску балістичних ракет в напрямку столиці.

Як і попередній раз, 6 днів тому, повітряні цілі (на кшталт "Іскандер-М" або північнокорейської KN-23) столиці не досягли, удар на себе прийняло передмістя,

– вказала київська влада.

Разом з тим вже було відомо по кілька десятків запущених по Україні "Шахедів". Біля десятка з них, після складних маневрів, намагалися атакувати Київ.

"Силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України. Кількість та тип озброєння нададуть у звітах Повітряні Сили", – вказали у КМВА.

Попередньо, станом на ранок у Києві не зафіксовано руйнувань, інформація щодо потерпілих відсутня. Місцева влада закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Там уточнили, що кожна з тривог оголошується на підставі реальних небезпек.

До слова, внаслідок падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі Київщини під завалами загинули 35-річний чоловік і його 4-річний син. Було тяжко травмовано трьох людей, серед яких 13-річна дівчинка.