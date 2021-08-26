"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракти біля аеропорту Кабула

Понад сотня людей постраждали внаслідок вибухів в аеропорту Кабула. Бойовики "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за ці теракти.

Терористи заявили, що причетні до 2 вибухів та стрілянини поблизу аеропорту Кабула. Про це вони написали у своєму телеграм-каналі.

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Про те, що теракт скоїли терористи ІДІЛ, раніше писало видання Politico. Там посилалися на джерела у Білому домі й стверджували, що один із вибухів стався через бойовика у жителі смертника.

Була й інша версія

Раніше ЗМІ також повідомляли, що за моторошним нападом може стояти "Ісламська держава – провінція Хорасан", що є самопроголошеною "філією" терористів.

Хаос та страх: що відбувається у Кабулі

Щонайменше 60 людей загинули внаслідок терактів. Близько 150 поранені під час нападу, їм надають медичну допомогу у найближчих лікарнях.

Згідно з офіційною інформацією, загинули 12 американців – 11 морських піхотинців та 1 військовий медик. Ще 15 бійців США зазнали поранень.

Водночас ЗМІ повідомляють про нові вибухи у Кабулі. Один із них міг статися безпосередньо у місті. Наразі інших подробиць про це немає.

Український президент вже відреагував на трагедію в Афганістані. Володимир Зеленський висловив співчуття громадянам США й Афганістану.

Регіон Хорасан історично охоплює Афганістан, Пакистан, Середню Азію і деякі частини Ірану. Бойовики звідти несуть відповідальність за одні з найжахливіших нападів в Афганістані.